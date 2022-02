Polveriera PSG | Cosa sta succedendo: l'indiscrezione

Clima teso in casa Paris Saint-Germain dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia: le ultime verso il decisivo scontro col Real Madrid

Momento difficile per il Paris Saint-Germain a qualche settimana di distanza dal decisivo doppio confronto col Real Madrid valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Dal PSG dei sogni ci si attende quantomeno il dominio assoluto in terra nazionale. Contro il Nizza, invece, è arrivata una clamorosa eliminazione dalla Coppa di Francia agli ottavi di finale. Molti giocatori stanno rendendo ben al di sotto le aspettative, Messi su tutti, e la posizione di Pochettino è subito tornata in discussione. Sul tecnico argentino c’è sempre l’ombra di Zinedine Zidane: negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del possibile ritorno in panchina dell’ex Real Madrid. Proprio il confronto con i ‘Blancos’ sarà decisivo per il futuro della squadra parigina e del suo allenatore. In caso di eliminazione dalla Champions League, il destino di Pochettino è già segnato. E ‘AS’ parla di polveriera tra big sottotono e risultati insoddisfacenti. Da Mbappé a Icardi, diversi giocatori sono già dati fuori dal Paris Saint-Germain. Staremo a vedere.