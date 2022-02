Il Direttore non ci sta: “Ho lottato, non mi vuole più nessuno!”

Sono tanti i dirigenti della vecchia guardia lontano dalle scrivanie dei vari club. Uno di questi, Rino Foschi, ha parlato della sua situazione

Nei giorni dell’addio a Maurizio Zamparini, ex patron del Venezia del Palermo per tantissimi anni, è tornato a parlare un suo fedelissimo dirigente, Rino Foschi, direttore sportivo per diverse stagioni in Sicilia.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, il dirigente ha parlato della sua esperienza recente e della voglia di tornare dietro una scrivania, dove manca dal 2019, quando guidò il Palermo verso la nuova proprietà. “Io sono a casa e soffro, questo è un altro calcio, un altro mondo, un altro modo di lavorare. Molto probabilmente ho dato fastidio a certa gente, ma non voglio aprire troppi coperchi. Negli otto anni insieme a Zamparini, abbiamo discusso tante volte. L’anno che sono uscito dal Palermo ho fatto 54 milioni di attivo con Amauri alla Juventus, Zaccardo e Barzagli al Wolfsburg, Rinaudo al Napoli. Sono a casa da due anni, nessuno mi vuole. Molto probabilmente ho fatto delle lotte televisive contro alcuni procuratori. Raiola mi faceva da autista in Olanda quando andavo a vedere i giocatori, ora parla cinque lingue ed è il procuratore che tutti conosciamo. Cavani era già del Real Madrid, quando andai a prenderlo lo nascosi in albergo per non farmelo portar via”.