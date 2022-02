Coronavirus, bollettino 3 febbraio: 112.691 nuovi casi e 414 decessi

Coronavirus ecco il bollettino del 3 febbraio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 112.691 nuovi positivi, per un totale di 11.348.701 di cittadini che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi ammontano a 2.328.230, in calo di 79.396 nelle ultime 24 ore.

Il tasso di positività si attesta al 12,3%, stabile rispetto al giorno precedente. I morti odierni sono 414, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 147.734. Guarite 191.938 persone. Sono 1.457 le persone ricoverate in terapia intensiva, 67 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.324, 226 in meno rispetto a mercoledì.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 377mila dosi (29mila prime + 62mila seconde + 285mila terze), per un totale di 129,2 milioni. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 448mila dosi al giorno (38mila prime + 56mila seconde + 354mila terze). A questo ritmo l’80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra un mese e quattro giorni (il 9 marzo).