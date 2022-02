Calciomercato Verona, UFFICIALE: cessione in prestito con obbligo condizionato

Cessione ufficiale per quanto riguarda il calciomercato Verona. Il centrocampista svizzero Ruegg si trasferisce al Lugano

Il calciomercato in entrata è chiuso per i club di Serie A, che però possono ancora operare in uscita nei Paesi in cui la sessione invernale è ancora aperta. Ne ha approfittato il Verona, che ha ceduto il 23enne centrocampista svizzero di origini camerunesi Kevin Ruegg al Lugano con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Verona sul proprio sito: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a F.C. Lugano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Rüegg, che in maglia gialloblù ha collezionato, in una stagione e mezza, 9 presenze complessive, di cui 7 in Serie A e 2 in Coppa Italia“.