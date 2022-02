ESCLUSIVO | Autieri: “Ultima sessione conferma politica societaria Milan. E Cabral…”

L’avvocato e intermediario Camillo Autieri è intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it per commentare le mosse del Milan nell’ultima finestra invernale

“Questa sessione di mercato del Milan certamente non passerà alla storia come una delle più prolifiche, però conferma il trend della nuova politica societaria, portata avanti dal duumvirato Maldini-Massara: non si compra tanto per il gusto di farlo, ma solo per migliorare l’attuale rosa”. Così in esclusiva a Calciomercato.it, a proposito dell’ultima finestra invernale dei rossoneri, l’avvocato e intermediario Camillo Autieri.

“Gli obiettivi, a parte il circo dei nomi che sono stati accostati al Milan, sono stati individuati esclusivamente in Botman e Renato Sanches. Utili, utilissimi, quasi necessari, sopratutto il primo – ha sottolineato Autieri al nostro microfono – Il primo sarebbe servito per tappare la falla creatasi dall’infortunio di Kjaer, che è grave, anzi gravissimo. Il secondo, anche in previsione di un possibile addio di Kessie. Purtroppo entrambi sono sfumati in questa finestra, ma certamente i discorsi si riapriranno più avanti, magari per essere chiusi in estate. Prendere altri, intanto, per fare numero, non è da Milan, certamente non da questo Milan”

Alla fine gli unici due affari chiusi dal Milan sono stati Lazetic, giovane attaccante proveniente dalla Stella Rossa e Cathal Heffernan, difensore irlandese classe 2005 arrivato dal Cork City: “Il primo è stato scelto, a mio avviso, oltre che per i meriti personali che sono sotto gli occhi di tutti e per gli enormi margini di miglioramento, anche per la stazza – ha spiegato – Il grande fisico e la tipologia di giocatore potrá permettere alla squadra, in assenza dei due totem in avanti, Ibrahimovic e Giroud, di mantenere lo schema di gioco che tanti buoni risultati sta dando da un paio d’anni a questa parte, senza snaturare e depotenziare Rebic o Leao nel ruolo di prima punta. Tra l’altro lasciando altrettanto depotenziata la zona sinistra dove invece ottimizzano le loro qualità. Quanto a Heffernan, trattasi di 2005 in forza al settore giovanile. Se ne parla bene, vediamo”.

“Personalmente avevo caldeggiato alla dirigenza Becir Omeragic – ha rivelato Autieri – difensore centrale 2002 dello Zurigo, già in forza alle nazionali elvetiche e sui taccuini di mezza Europa. Sarebbe stato già pronto per la prima squadra, ma certamente il costo sui 10 milioni in questo momento ha un po’ frenato l’interesse. Prossimamente lo riproporrò, magari si potrà valutare più serenamente, anche al netto dell’acquisto di Botman”.

Calciomercato Milan, Autieri a CM.IT: “Cabral proposto anche ai rossoneri. La Fiorentina ha fatto un grande colpo”

Autieri ha concluso su Cabral, avendo lavorato per l’approdo del brasiliano in Italia, nello specifico poi alla Fiorentina: “Anche lui è stato sottoposto all’attenzione del Milan, ma come dicevo, probabilmente il Milan cercava una prima punta più fisica. Rafael è un ottimo realizzatore, finalizzatore, tecnico. La Fiorentina ha fatto un grande colpo. Commisso nella sua prima finestra di mercato, anche se si pensa solo alla cessione di Vlahovic, ha fatto bene. Sia alle casse, sia a livello tecnico. Con Vlahovic si sa cosa hanno perso, ma Cabral farà gol. Questo è certo. Senza dimenticare Ikone e Piatek“.