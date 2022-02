Calciomercato Lazio, tensioni con Sarri: Lotito esce allo scoperto

In casa Lazio infuria la polemica dopo il mercato insoddisfacente: si parla di frizioni tra dirigenza e Sarri, interviene Lotito

Un gennaio da dimenticare per la Lazio. La società biancoceleste ha chiuso il mercato in maniera non soddisfacente incassando la contestazione dei propri tifosi.

Una insoddisfazione che i sostenitori biancocelesti condividerebbero con Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline ha più volte invocato rinforzi ma quel che ha ottenuto non è in linea con le sue aspettative. Per questo, subito dopo il gong della sessione invernale della campagna trasferimenti, si è iniziato a parlare di frizioni tra la dirigenza e lo stesso Sarri e c’è chi ha paventato un possibile addio dell’allenatore. Su questo argomento è intervenuto il presidente del club Claudio Lotito, facendo chiarezza sui rapporti con il tecnico di Figline e su quanto accaduto in seno alla società.

Lazio, Lotito: “Nessun problema con Sarri”

Il presidente della Lazio è intervenuto con una sintetica dichiarazione rilasciata a ‘notizie.com‘, in cui ha smentito qualsiasi possibile tensione con Sarri. “Non mi risulta che io abbia discusso o avuto problemi con Sarri – le sue parole – e non mi risulta nemmeno che lui sia scontento”.

Niente di vero quindi, almeno stando a quanto dichiarato dal patron del club capitolino. Ora, archiviata la parentesi mercato e sosta delle nazionali, tornerà a parlare il campo e la Lazio dovrà dimostrare di poter ambire ad un ruolo importante in questo campionato, pur senza i rinforzi sperati da Sarri.