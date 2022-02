Terremoto Lazio, annuncio bomba: “Addio Sarri con la clausola”

Il mercato di gennaio ha incrinato i rapporti tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio

Consapevole che sarebbe stato già in partenza un mercato molto complicato per la sua Lazio, probabilmente neanche nelle sue peggiori previsioni Maurizio Sarri si sarebbe però aspettato che tra gli obiettivi indicati alla proprietà non ne arrivasse neanche uno alla scadenza del 31 gennaio.

Indice di liquidità o meno, l’allenatore toscano è chiaramente deluso dai mancati ritocchi chiesti al ds Tare per rinforzare la sua Lazio nel mese di gennaio. Da più parti, specialmente negli ultimi giorni, si comincia a parlare di presunti malumori da parte dello stesso Sarri nei confronti del presidente Claudio Lotito. A tal proposito, il giornalista Furio Focolari ha svelato alcuni importanti retroscena legati al contratto che lega l’ex tecnico di Napoli e Juventus alla formazione biancoceleste, ipotizzando uno dei possibili scenari di fine stagione.

Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’, Focolari ha avvertito i tifosi della Lazio circa un possibile divorzio anticipato rispetto alla scadenza contrattuale: “Lotito-Sarri? Sono sempre stato molto contrario ai prolungamenti di contratto, soprattutto agli allenatori farei contratti annuali perché vediamo il Genoa che paga quattro allenatori oggi. Nel calcio le cose quando non vanno bene si caccia l’allenatore, tutti lo fanno. Nel caso di Sarri, con le ultime delusioni di mercato che gli ha dato Lotito, non resterà a lungo alla Lazio”.

Ad avallare questa tesi, vi sarebbe secondo lo stesso Focolari una clausola concordata al suo arrivo sulla panchina biancoceleste: “Ha un contratto di altri due anni ma ha anche una clausola che lo libera in caso di chiamata estera. Secondo me con il suo procuratore si starà guardando in giro e probabilmente sarà lui che non rinnoverà”.

Antonio Siragusano