Calciomercato Juventus, sarà addio: si offre al Barcellona

Juventus, sarà addio alla fine di questa stagione: sogna il Barcellona, si è offerto al club catalano

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic, per Alvaro Morata le porte di una permanenza futura alla Juventus sembrano chiudersi sempre più. Il giocatore spagnolo è in prestito ai bianconeri dall’Atletico Madrid e il club piemontese dovrà decidere in estate se esercitare il diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo il classe 1992.

Speranze di riscatto che al momento appaiono ridotte al lumicino, perché Morata fino ad ora ha offerto prestazioni troppo altalenanti, perché la cifra per il riscatto corrisponde a 35 milioni di euro e perché, appunto, i bianconeri hanno deciso di cautelarsi per il futuro prelevando Vlahovic dalla Fiorentina sborsando un’ingente somma. Salvo quindi clamorose sorprese, il futuro dello spagnolo appare lontano da Torino e il giocatore spera di potersi trasferire a Barcellona dalla prossima estate.

Juventus, Morata si offre al Barcellona

Il calciatore è stato molto vicino a vestire la maglia dei catalani già in questa sessione invernale. L’attaccante era infatti una precisa richiesta di Xavi, che stima molto il giocatore e che lo avrebbe voluto in blaugrana per rafforzare il reparto offensivo. Ora, nonostante l’arrivo di Aubameyang, la pista Barcellona non sembra tramontata. Anzi, come riferisce ‘Sport’, Morata si sarebbe offerto ai catalani. Senza il riscatto esercitato da parte della Juventus, il giocatore tornerà all’Atletico Madrid, ma non sembra rientrare nei piani di Simeone.

Ecco da qui la decisione di offrirsi alla società catalana, soprattutto perché molto convinto dal progetto guidato da Xavi. Il sogno del giocatore sarebbe stato quello di svincolarsi dal contratto con i ‘Colchoneros’ e siglare un accordo fino al 2025 con il Barcellona, operazione praticamente identica a quella che ha portato Aubameyang in Catalogna. L’attaccante spagnolo ha provato in ogni modo a convincere l’Atletico Madrid a rescindere il contratto, ma non ci è riuscito. ‘Sport’ però sottolinea come Morata proverà a mettere ulteriore pressione in estate. Ora il suo obiettivo resta fare il meglio con la Juventus, per poi attendere offerte nella sessione estiva. L’obiettivo primario resta quello di vestire la maglia blaugrana e nonostante l’approdo di Aubameyang, il Barcellona potrebbe fare un nuovo investimento in attacco. Il sogno si chiama Haaland, ma l’operazione è molto complessa e se le pretese dovessero essere troppo alte, non è detto che Morata non possa essere considerato un’alternativa.