La Juventus ha dato l’autorizzazione: inizia una nuova avventura per un esubero bianconero, tutti i dettagli

Regina indiscussa del calciomercato di gennaio, la Juventus ha chiuso la sessione invernale con gli acquisti di Gatti, Vlahovic e Zakaria e con le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey (in prestito ai Rangers senza riscatto). Ma il lavoro di Cherubini non è terminato allo scoccare del gong del 31 gennaio.

Il dirigente bianconero e il suo staff sono stati chiamati in causa anche per dirimere il futuro di alcuni calciatori ceduti in prestito la scorsa estate e la cui prima parte di stagione è stata negativa. Un caso in particolare ha richiesto l’intervento diretto del club juventino che, secondo quanto confermato anche dalle nostre indiscrezioni, nelle scorse ore ha dato il via libera per la risoluzione del prestito di un esubero estivo.

Nonostante il diretto interessato avesse precedentemente chiesto scusa ai propri tifosi, promettendo fedeltà alla sua squadra del cuore, il suo ritorno a casa è durato solamente pochi mesi.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa in MLS

Stiamo parlando di Douglas Costa che, dopo la retrocessione del Gremio, proseguirà la propria carriera negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, il fantasista mancino ha raggiunto un accordo con il club brasiliano per il pagamento degli arretrati (1,2 milioni di euro in 48 rate) e nella giornata di sabato volerà alla volta di Los Angeles. Ad attenderlo ci sarà la maglia numero 10 dei LA Galaxy. Prima di poter accordarsi con la franchigia di MLS, il 31enne brasiliano ha ottenuto il via libera dalla Juventus per rescindere il contratto con il Gremio.

A inizio settimana, c’è stato anche un inserimento del Flamengo, ma a meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo fine settimana Douglas Costa firmerà il contratto con la squadra californiana.