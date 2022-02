Calciomercato, che tradimento: lascia la Juventus e va al Napoli

Alvaro Morata destinato a lasciare la Juventus a fine stagione: spunta una nuova inattesa destinazione in Serie A

La Juventus ha piazzato il colpaccio del mercato di gennaio. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore bianconero ed è pronto a debuttare con la sua nuova squadra nella sfida contro il Verona.

Un arrivo che ha una conseguenza logica: per Alvaro Morata spazio alla corte di Allegri non ce n’è più. L’attaccante spagnolo è stato a lungo corteggiato dal Barcellona nella sessione invernale, ma alla fine per le difficoltà di trovare un accordo tra i blaugrana e l’Atletico Madrid (club proprietario del suo cartellino) non se n’è fatto più nulla. A fine stagione però non saranno versati i 35 milioni necessari per farlo diventare a titolo definitivo un calciatore della Juventus e quindi Morata farà ritorno a Madrid.

Per fare cosa? Come in bianconero, neanche all’Atletico Madrid c’è voglia di puntare su di lui e allora andrà trovata una nuova sistemazione. Il portale spagnolo ‘fichajes.net’ avanza tre possibili ipotesi per il futuro dell’attaccante. Si parte dal Barcellona che avrà comunque bisogno di rinforzare l’attacco: con l’Atletico c’è in ballo anche il riscatto di Griezmann e i due affari potrebbero unirsi. Dal Barça al Siviglia che hanno preso in prestito Martial per questa seconda parte di stagione: se non dovesse essere riscattato il francese, gli andalusi potrebbero puntare proprio su Morata. La terza ipotesi (ri)porta il calciatore in Italia ed è una destinazione a sorpresa.

Calciomercato Juventus, idea Napoli per Morata

E’ il Napoli che potrebbe bussare alla porta dell’Atletico per mettere Morata al fianco di Osimhen. La rosa azzurra il prossimo anno sarà rivoluzionata con l’addio certo di Insigne e i dubbi sul futuro di Mertens. Morata potrebbe essere un rinforzo importante per l’attacco anche se non mancano gli ostacoli, primo fra tutti l’ingaggio dello spagnolo non in linea con la nuova politica al risparmio di De Laurentiis.

Inoltre i precedenti tra lo spagnolo e gli azzurri non sono certo positivi: Morata, infatti, disse no ai partenopei per non ‘tradire’ la Juventus nel 2016. Inoltre, lo stesso nove bianconero ‘zittì’ lo stadio napoletano dopo un gol con il Real Madrid. Insomma, una ipotesi che ha diversi ostacoli da superare per poter diventare concreta.