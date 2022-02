Lazio, Maurizio Sarri compatta il gruppo: tutti a pranzo fuori

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri prende in mano la situazione: ha anticipato l’allenamento e portato a pranzo fuori tutta la squadra

Allena la tattica e anche lo spirito, Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio, fortemente deluso dopo il mercato appena concluso, vuole compattare il gruppo. Allenamento anticipato alle 10:30 nel centro sportivo di Formello, poi tutti a pranzo fuori.

Un’occasione per stare insieme e fare quadrato in vista del delicato match di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi. Una scontro diretto per l’Europa League che si avvicina tra malumori e proteste. Domani nei pressi del training center laziale è in programma una contestazione alla società organizzata dal gruppo “Ultras Lazio”.

Insomma, non proprio il clima ideale per preparare una trasferta così insidiosa. Per questo Sarri ha chiamato i suoi ragazzi a rapporto a tavola. Intanto, in mattinata Jovane Cabral ha sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva presso la clinica Paideia. Domani potrà finalmente aggregarsi ai compagni e svolgere la prima seduta agli ordini dell’allenatore. Da valutare le condizioni di Luiz Felipe, alle prese con un affaticamento muscolare, Acerbi e Pedro. Questi ultimi in mattinata si sono sottoposti ad accertamenti strumentali. Il difensore, reduce da un problema alla coscia, potrebbe necessitare di qualche giorno per recuperare completamente. Lo spagnolo, invece, ha buone chance di essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Firenze.