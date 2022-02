Juventus, l’ex avverte: “Con Vlahovic le cose cambieranno”

L’ex tecnico della Juventus commenta in maniera positiva l’arrivo di Vlahovic: il messaggio alle rivali della squadra di Allegri

Fabio Capello ha le idee chiare su quel che potrà significare Dusan Vlahovic per la Juventus.

L’ex allenatore bianconero, parlando a ‘Sky’, ha detto la sua su quel che potrà apportare alla causa bianconera il bomber serbo. Un acquisto fondamentale per la rincorsa Champions e anche per gli ottavi della competizione europea.

Capello spiega: “Già contro il Milan la Juventus ha ritrovato equilibrio, tutti eseguivano il loro compito e non hanno concesso contropiedi. Partendo da questo e con Vlahovic, che dovrebbe garantire i gol che mancavano, la Juventus diventerà una squadra pericolosa per tutti”. Certo il quarto posto non è comunque obiettivo semplice: “I bianconeri dovranno correre molto: se gli altri si addormentano verranno raggiunti”. Il motivo? Proprio Vlahovic che nello scacchiere juventino andrà a ricoprire il ruolo che lo scorso anno era occupato da Ronaldo: fare i gol.

Juventus, Capello: “Vlahovic garantirà i gol che mancavano”

Capello da questo punto di vista spiega: “Non c’è mai stato un problema di atteggiamento. La Juventus ha messo in campo sempre la sua squadra ma non c’era Ronaldo. Ora con Vlahovic le cose cambieranno”. Se basterà per recuperare il terreno perduto lo dirà soltanto il campo.