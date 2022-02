Juventus-Villarreal, tegola per la Champions: stagione finita

Il campionato riprende dopo la sosta, poi sarà anche la volta tra non molto della Champions. Il doppio confronto tra Juventus e Villarreal perde un centrocampista

Tornano le emozioni del campionato di Serie A dopo questa breve sosta, con la Juventus di Massimiliano Allegri che si vedrà di nuovo gli occhi puntati addosso dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Una squadra profondamente potenziata che ora dovrà per forza di cose provare ad arrivare tra le prime quattro, per strappare un pass per la prossima Champions League.

Per la Juventus sarà quindi presto anche il momento di scendere in campo nuovamente anche nella massima competizione europea, col doppio confronto degli ottavi di finale contro il Villarreal in programma in Spagna per il 22 febbraio con ritorno a Torino il 16 marzo.

Non arrivano buone notizie per il Villarreal in vista della Juventus, ma anche del prosieguo della stagione. A novembre gli spagnoli avevano perso per infortunio il centrocampista Francis Coquelin che era stato operato al tendine d’Achille sinistro con un prospetto di circa due mesi di stop da smaltire. Il suo ritorno era previsto per metà febbraio, ma un nuovo referto medico arriva a troncare le speranze di Emery di averlo per le sfide contro i bianconeri.

Juventus, verso la sfida di Champions col Villarreal: brutte notizie per Emery

Coquelin, secondo quanto rimbalza da ‘elgoldigital.com’, dovrà infatti restare ai box per tutto il resto della stagione. Una tegola molto pesante per il Villarreal che perde uno dei centrocampisti più importanti della rosa, che fino all’infortunio aveva accumulato 16 presenze tra coppa e campionato con un gol e un assist.

Niente Juventus per lui, mentre Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l’amalgama di una squadra che con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria dovrà cambiare volto e ritmo alla propria stagione. L’obiettivo è quantomeno superare l’ottavo di Champions contro gli spagnoli, per poi agguantare nuovamente la qualificazione con un posto tra le prime quattro in campionato. Da qui passerà una larga fetta dell’annata della Juventus, che fin qui non ha convinto dal punto di vista del gioco, pur dimostrando passi avanti sotto quello dei risultati nell’ultimo mese e mezzo.