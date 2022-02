Juventus, la provocazione: “Servirebbe Andrea Pirlo”

La Juventus è stata la grande protagonista del calciomercato di gennaio, in entrata e in uscita. Vlahovic e Zakaria, però, potrebbero non bastare

Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti: sono questi i tre colpi messi a segno dalla Juventus nella sessione di calciomercato che si è da poco conclusa. In uscita, invece, hanno salutato Torino Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, entrambi finiti alla corte di Antonio Conte al Tottenham, e Aaron Ramsey, prestato ai Glasgow Rangers.

Ma queste operazioni, potrebbero non essere sufficienti per tornare al vertice del calcio, in Italia e in Europa. Molti addetti ai lavori discutono del futuro della difesa e del centrocampo bianconero, criticando quello attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Zakaria, dal Borussia Moenchengladbach, non può bastare, così com’è necessario svecchiare il reparto difensivo visto che capitan Giorgio Chiellini si avvia verso le 38 primavere e Leonardo Bonucci compirà 35 anni il prossimo 1 maggio.

Contestualmente, circolano con sempre maggiore insistenza le voci che vorrebbero in partenza Matthijs de Ligt. Le parole del suo agente, Mino Raiola, nelle scorse settimane hanno agitato, e non poco, le acque intorno al centrale olandese, arrivato alla Juventus nell’estate del 2019 dall’Ajax per 75 milioni di euro.

Focolari provoca: “Juventus, servirebbe Pirlo a centrocampo”

Il giornalista Furio Focolari, dalle frequenze di ‘Radio Radio’, ha espresso il suo parere sulla questione senza tanti giri di parole: “Alla Juventus servirebbe convincere Pirlo a tornare a giocare, Zakaria è un mediano, manca ancora molto ai bianconeri. Dietro, soprattutto, ci sono giocatori vecchi. Se dovesse perdere de Ligt sarebbe un grande problema”. Parole chiare che non lasciano spazio ad interpretazioni.