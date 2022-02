La Juventus presenta Denis Zakaria, il colpo a centrocampo dell’ultimo giorno di mercato: le parole del giocatore svizzero

L’ultima settimana di mercato della Juventus è stata scoppiettante. E oltre a Dusan Vlahovic, ha regalato a Massimiliano Allegri anche un altro innesto a lungo richiesto.

Denis Zakaria è arrivato nelle ultime ore della sessione, dopo l’addio di Bentancur. Un giocatore, quello giunto dal Borussia Monchengladbach, con caratteristiche tecniche e fisiche che potrebbero cambiare radicalmente la mediana bianconera. Il centrocampista elvetico si presenta in conferenza stampa a Vinovo, Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali.

DOMANDA CALCIOMERCATO.IT: “Ti aspettavi di lasciare subito il Borussia e oltre alla Juventus ti ha cercato qualche altra squadra?”

“Sapevo che sarei andato via ma non mi aspettavo di lasciare immediatamente il Borussia, anche perché siamo a metà stagione. Avere però una società come la Juventus che ti cerca non succede tutti i giorni: per me è un sogno essere qui e voglio dare il mio contributo alla squadra”

JUVENTUS – “Ho scelto la Juventus perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare. Ho deciso che sarebbe stato il modo giusto per continuare la mia carriera”.

RETI – “Sicuramente è stato un obiettivo aumentare il numero dei miei gol e questa potrebbe essere una buona occasione”.

CALCIO ITALIANO – “L’impressione è eccezionale, la squadra è molto forte. Se devo fare un paragone con la Germania, secondo me è un grande passo in avanti perché il club è di grande qualità”.

CARATTERISTICHE – “Amo giocare in avanti, sono aggressivo, amo anche recuperare palloni e difendere. Mi descrivo come un giocatore abbastanza completo”.

LICHTSTEINER – “Se ho parlato con lui? Diciamo che non ho avuto effettivamente il tempo di parlare con Stephan, non c’è stata occasione. Ma sono sicuro che lo faremo in futuro”.

IMPATTO – “Sia con l’allenatore che con i compagni è stato tutto molto fluido, ci siamo trovati bene. Il livello qui è molto alto, ma l’atmosfera è buona. Posizione? Gioco a centrocampo, ma non ho particolari velleità”.

CONDIZIONE – “Onestamente sì, mi sento bene. Mi sono allenato due volte, comincio a prendere le misure della squadra. Se l’allenatore ha bisogno di me, io sono subito pronto a scendere in campo”.

ALLEGRI – “Sì, abbiamo avuto occasione di parlare. Mi ha detto più o meno quello che si aspetta da me, se devo iniziare più a chiudere o allungarmi, ma non siamo entrati nei dettagli”.

MODELLO – “Se devo pensare a qualcuno direi Patrick Vieira, un giocatore che mi è sempre piaciuto. Comunque io sono Zakaria e cerco anch’io il mio stile”.

ORGOGLIO SVIZZERO – “Sono molto orgoglioso, era un sogno per me. La squadra preferita di mio padre era la Juventus, conosco tutto di questa società e cercherò di aiutare a migliorarla”.

JUVENTUS – “Ovviamente io non mi fermo qui, sono un combattente. Sicuramente questo è un passo molto importante nella mia carriera, ma ho sempre voglia di diventare più forte e migliorarmi. Qui avrò l’occasione di migliorarmi, ma questo è un passo, non la fine”.

POGBA – “Pogba lo conosciamo tutti, sappiamo quello che ha lasciato alla Juventus. Spero di avere lo stesso successo che ha avuto lui, ma io ho la mia identità. Sicuramente i modelli sono buoni, ma spero di lasciare il mio segno”.