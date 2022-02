Furia Sarri con Tare e Lotito, retroscena sulle dimissioni

In casa Lazio si parla della furia di Sarri con Tare e Lotito per il calciomercato invernale, arriva il retroscena sull’ipotesi dimissioni

Maurizio Sarri non è soddisfatto per il mercato invernale della sua Lazio. Così come i tifosi, che hanno definito “ridicolo” l’operato, il tecnico attendeva altri tipi di rinforzi oltre a Jovane Cabral, che stamane sta svolgendo le visite mediche di rito.

In casa Lazio, riporta il ‘Corriere dello Sport’, starebbero arrivando echi di un Sarri furioso e deluso. Si vocifera inoltre di liti con Tare scoppiate a mercato finito, notizia smentita dagli ambienti del club. Tuttavia, i segnali di un allontanamento tra tecnico e dirigenza sembrano moltiplicarsi e c’è da valutarne gli effetti sulla questione rinnovo. Non sarebbe da escludere, inoltre, che nella sua testa del toscano siano balenati pensieri di dimissioni, che però a breve termine difficilmente si verificheranno anche perché la squadra inizia ad assimilare i suoi dettami tattici.

Calciomercato Lazio, distanze tra Sarri, Lotito e Tare: dubbi sul futuro

Di Sarri ha parlato anche il giornalista Paolo Cericola ai microfoni di ‘Radio Radio’: “E’ un momento caldo, l’insoddisfazione dell’allenatore l’abbiamo registrata, mentre non risultano incontri tra il presidente e Sarri. In questo momento l’allenatore sta facendo le sue valutazioni, non ha ancora rinnovato e nel contratto in essere è presente una clausola rescissioria per l’estero. Sarri fa fatica a vedere la partenza del nuovo progetto e intende capire quale sarà il percorso”.

Alla dirigenza il toscano chiederebbe nuove garanzie, in primis quella di essere coinvolto nelle future scelte. Col presidente Lotito non ci sarebbero stati contatti post-mercato. Un colloquio con Tare, seppure veloce, si è invece verificato ieri a Formello, ma il contenuto è rimasto top secret.