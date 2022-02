In casa Lazio oggi è la giornata delle visite mediche per Jovane Cabral, acquisto last minute del calciomercato invernale

Visite mediche di rito per Jovane Cabral. L’esterno offensivo 23enne, in arrivo alla Lazio dallo Sporting Lisbona, in mattinata si è sottoposto ai controlli per ottenere l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia.

Arrivato ieri sera a Roma con un volo proveniente dal Portogallo, l’attaccante nel pomeriggio potrà finalmente allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo l’addio di Muriqi, è lui il tassello che completerà il reparto avanzato biancoceleste.