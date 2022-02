CM.IT | Il big saluta la Juve a giugno, Mauro: “Non lo escludo”

Intervenuto alla CMIT TV, Alberto Mauro ha parlato del mercato della Juventus, in particolare di una possibile uscita

Con i colpi Vlahovic e Zakaria, la Juventus punta a concludere la stagione nel migliore dei modi. Obiettivi del club bianconero saranno quelli di rientrare tra le prime quattro classificate in campionato, di andare avanti il più possibile in Champions League e di provare a vincere la Coppa Italia.

In casa bianconera non mancano i temi da trattare e nel corso della diretta alla CM.IT TV, è intervenuto anche Alberto Mauro di ‘Radio Bianconera’. Il giornalista ha discusso diversi temi e in particolare si è soffermato sul futuro di Matthijs de Ligt. Dopo l’acquisto di Vlahovic, sono emerse infatti alcune ombre attorno all’olandese, che potrebbe essere ceduto per finanziare nuovi possibili innesti. L’olandese infatti fa gola a tanti top club europei: dalle big di Spagna alle inglesi, fino al Bayern Monaco.

Juventus, Mauro: “de Ligt può partire”

Mauro ha sottolineato come “Vero che è arrivato Zakaria, ma dopo Vlahovic penso che in estate possa essere fatto un colpo top a centrocampo”. Difficile però che la proprietà possa decidere di investire come fatto per Vlahovic senza prima cedere qualcuno. Ecco dunque che de Ligt appare uno dei possibili indiziati. “Lui a Torino si trova molto bene, però lo vedo con un piede dentro e uno fuori” ha affermato il giornalista.

Per de Ligt questi sei mesi potrebbero essere gli ultimi in bianconero, nonostante un contratto in scadenza nel 2024: “Quest’estate potrebbe essere per lui il momento giusto per fare un passo oltre la Juve e allo stesso modo la Juventus potrebbe monetizzare tanto dalla sua cessione. Lui è stato pagato molto, ma nelle casse bianconere potrebbero finire cifre che in futuro non arriverebbero. de Ligt si è fatto la sua esperienza in bianconero a fianco di maestri importanti e potrebbe ragionare su nuove possibilità. Il suo procuratore poi lo conosciamo: Raiola spesso spinge per delle cessioni a cifre elevatissime. Direi di tenere gli occhi aperti riguardo a questa situazione, potrebbe essere l’ultima parte di stagione alla Juventus per l’olandese. Secondo me ci sono possibilità che possa lasciare il club in estate”.