La Juventus in allarme, budget monstre: via de Ligt, doppio assalto

Trecento milioni di euro per il mercato estivo: il budget del Chelsea fa tremare la Serie A e in casa Juventus scatta l’allarme

Nessun acquisto, nonostante le necessità per Tuchel non mancassero. Il Chelsea ha scelto la politica del basso profilo per il mercato di gennaio, lasciando la rosa sostanzialmente invariata rispetto ad inizio stagione.

Una politica non comune per la società di Abramovich che non è certo tipo da tirarsi indietro quando si tratta di mettere mani al portafogli per finanziare qualche colpo importante. Una scelta però che, stando a quanto riferito da ‘The Athletic’, è proiettata già al futuro ed in particolare alla prossima estate. Sarà quello il momento per il Chelsea di mettere in campo tutta la potenza finanziaria per assicurare al proprio allenatore almeno tre colpi importanti. Si parla di un budget di trecento milioni di euro per alzare ulteriormente il livello della rosa. I nomi fatti sono quelli di Kounde del Siviglia, di Declan Rice dell’Aston Villa e di Aurelien Tchouameni del Monaco. Proprio il gioiello transalpino è un obiettivo anche della Juventus che potrebbe quindi essere messa fuori causa dal Chelsea. I bianconeri però potrebbero essere coinvolti nel mercato stratosferico dei ‘Blues’ anche in maniera diretta.

Calciomercato Juventus, Chelsea su de Ligt: investimento monstre

Non è un segreto che a Londra seguano con interesse de Ligt. Davanti ad un’offerta importante la Juventus potrebbe dare il via libera alla cessione dell’olandese la prossima estate e il Chelsea non avrebbe problemi, con un budget di trecento milioni, a sborsare una cifra adatta a far cadere in tentazione i bianconeri.

Bianconeri che potrebbero incrociare i campioni d’Europa anche su un altro obiettivo. Le parole di Pinto di ieri hanno acceso i riflettori ancora di più sul futuro di Zaniolo. Il 22enne piace alla Juventus ma ha anche ammiratori in Premier League e il Chelsea è tra questi. Tutto in divenire, ad ogni modo, con Abramovich che è pronto ancora una volta a prendersi la scena sul mercato estivo.