Serie A, nuovo presidente: decisa la data dell’elezione

La Serie A si prepara alle votazioni in Lega per il nuovo presidente: fissata la data dell’Assemblea per l’elezione

Dopo le dimissioni ufficiali di Paolo Del Pino, la Lega Serie A ha fissato la data dell’Assemblea nella quale si voterà il nuovo presidente.

Sarà il 7 febbraio la riunione dei venti club del massimo campionato per decidere il nuovo vertice della Lega. Appuntamento presso l’Hotel Palazzo Parigi a Milano alle ore 09.30 in prima convocazione, e alle ore 11.30 in seconda convocazione per un’Assemblea che avrà quattro punti all’ordine del giorno: verifica poteri, comunicazioni amministratore delegato, elezione presidente della Lega, oltre a varie ed eventuali. Ovviamente il terzo punto è quello più importante con la Serie A che cerca un nuovo vertice.