Lazio: l’esterno offensivo Jovane Cabral è arrivato nella Capitale. Dopo le visite di rito potrà allenarsi agli ordini di Sarri

E’ atterrato all’aeroporto di Fiumicino nel pomeriggio. Domani sosterrà le visite mediche di rito presso la clinica Paideia. Jovane Cabral, 23enne esterno offensivo in arrivo alla Lazio dallo Sporting CP, è pronto ad iniziare la sua avventura in biancoceleste. “Sono contento di essere qui”, ha detto uscendo dallo scalo romano. Dopo il prestito di Muriqi al Mallorca, il club ha individuato in lui il rinforzo per l’attacco laziale.

La modalità del trasferimento è prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. Il capoverdiano con passaporto portoghese è stato l’unico innesto nel mercato di gennaio oltre a Kamenovic: il terzino serbo classe 2000, arrivato lo scorso anno, ma bocciato da Sarri durante il ritiro di Auronzo di Cadore, è stato tesserato nella giornata di ieri.