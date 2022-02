Lazio, domani visite mediche per Jovane Cabral: oggi l’arrivo a Roma

Il 23enne capoverdiano con passaporto portoghese in arrivo dallo Sporting Lisbona, prima di firmare il contratto con la Lazio, domani si sottoporrà alle visite mediche

L’avventura di Jovane Cabral con la maglia della Lazio sta per iniziare. L’attaccante 23enne capoverdiano con passaporto portoghese, in arrivo dallo Sporting CP, domani mattina sosterrà le visite mediche presso la clinica Paideia. Dopo il prestito di Muriqi al Mallorca, sarà lui a completare il reparto avanzato biancoceleste. Il suo arrivo nella Capitale è previsto in serata. Effettuati i controlli per ottenere l’idoneità sportiva, l’esterno offensivo potrà mettersi agli ordini di Maurizio Sarri, che non è rimasto soddisfatto dal mercato appena concluso.

Intanto, la Lazio continua ad allenarsi in vista del match contro la Fiorentina, in programma sabato sera al Franchi di Firenze. Da valutare le condizioni di Ciro Immobile, che ieri ha rimediato una botta, Francesco Acerbi, alle prese con i postumi di un problema al flessore della coscia sinistra, e Luiz Felipe, che durante il ritiro con la Nazionale ha accusato un fastidio muscolare. Per l’ex Scarpa d’oro ci sono molte chance di recupero. Meno per il ‘Leone’ e per il brasiliano. In caso di forfait Radu e Patric sono pronti a giocare dal primo minuto.