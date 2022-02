Coronavirus, bollettino 1 febbraio: 133.142 casi e 427 morti

Coronavirus ecco il bollettino del 1 febbraio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 133.142 nuovi positivi, per un totale di 11.116.422 di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. Sono stati effettuati inoltre 1.246.987 tamponi per un tasso di positività del 10,7%, in calo rispetto alla giornata di ieri.

Sono 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre purtroppo vanno anche registrati 427 decessi. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore, mentre il totale dei morti si assesta sui 146.925. 248mila i guariti dell’ultima giornata.

• 133.142 contagiati

• 427 morti

• 248.971 guariti

-35 terapie intensive | -40 ricoveri

1.246.987 tamponi

Tasso di positività: 10,7% (-1,4%)