Lazio, gli ultras annunciano la contestazione: “Mercato ridicolo”

Lazio, la frangia più calda del tifo biancoceleste con un post sui social annuncia la contestazione alla società presieduta da Claudio Lotito

Un comunicato firmato dagli “Ultras Lazio” per annunciare la protesta nei confronti della società biancoceleste.

In una nota, apparsa sui profili social del tifo organizzato biancoceleste, si legge: “La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste“. La campagna trasferimenti appena conclusa ha lasciato l’amaro in bocca nei tifosi della Lazio, convinti che con l’avvento di Sarri sarebbero arrivati rinforzi di livello e non all’ultimo minuto.

“La Lazio è nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso – è scritto nel post pubblicato nel pomeriggio -. Appuntamento giovedì 3 febbraio, alle ore 13, fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi! A partire dal caro biglietti fino alla campagna di indebolimento del mercato invernale! Mai un passo indietro… Giù le mani dalla Lazio!”.

Insomma, dietro al malcontento di una parte della tifoseria non ci sono solo i mancati arrivi di gennaio, ma anche altre questioni. E, intanto, la partita con la Fiorentina, in programma sabato sera al Franchi di Firenze, si avvicina in un clima tutt’altro che ideale.