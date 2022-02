Lazio, dimissioni Sarri | Di Giovambattista: “E’ deluso, ma non ci credo”

Clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Deluso dalla sessione invernale, si ipotizzano le dimissioni di Sarri

La sessione di calciomercato di gennaio si è conclusa ieri ed ha incoronato la Juventus come la regina indiscussa grazie a due grandi colpi: Zakaria dal Borussia Monchengladbach e, soprattutto, Vlahovic dalla Fiorentina. Unanimi anche i giudizi su quale sia stato il club che deluso di più: la Lazio, che nelle pagelle di Calciomercato.it ha rimediato addirittura un 3.

Ci si aspettava che il club capitolino regalasse un difensore centrale ed una prima punta a Maurizio Sarri per affrontare al meglio la seconda parte della stagione che vedrà la Lazio impegnata su tre fronti tra il campionato di Serie A, la Coppa Italia e l’Europa League. E invece, dopo un lungo corteggiamento, non è andata in porto la trattativa per Casale con il Verona, mentre nel ruolo di vice Immobile, per rimpiazzare Muriqi, è arrivato Cabral che in realtà è più un attaccante esterno. Scelte di mercato che hanno scatenato le proteste da parte dei tifosi biancocelesti, oltre ad essere state mal digerite dal tecnico toscano.

Calciomercato Lazio, confronto Sarri-Tare: “Nessuna traccia di rinnovo”

Del tema si è discusso a lungo su ‘Radio Radio’, con l’ex bandiera laziale Gregucci che ha sottolineato come Sarri sia un tecnico umorale e non escludendo colpi di scena. Il direttore Ilario Di Giovambattista ha poi fatto il punto della situazione sulla panchina dei capitolini, immaginando gli scenari futuri: “I nostri esperti ci dicono che Maurizio Sarri è delusissimo dalla campagna acquisti di gennaio. Ci sono indiscrezioni che parlano di un durissimo confronto tra lo stesso Sarri e il Ds Tare, tanto che qualcuno ipotizza anche le dimissioni da parte di Sarri! Ma io a questo non ci credo, perché in ballo ci sono tantissimi soldi. Però una cosa bisogna rimarcarla: fino a poco tempo fa sembrava che il prolungamento del contratto di Sarri con la Lazio dovesse avvenire da un momento all’altro, con Lotito che aveva dato incarico al suo segretario generale, ma di quel rinnovo non c’è alcuna traccia”. Insomma, acque agitate sulla sponda biancoleste del Tevere.