Ieri sera l’annuncio ufficiale del passaggio di Ramsey dalla Juventus ai Glasgow Rangers con la formula del prestito secco

Prestito secco fino a giugno, questa la formula con cui si è ufficialmente concluso il trasferimento di Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers. Niente diritto di riscatto, quindi, come da accordi trovati inizialmente tra le due società.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, alla fine si è optato per il solo prestito per due motivi.

Il primo motivo è che i Glasgow Rangers non hanno intenzione di spendere dei soldi a fine stagione per il cartellino del gallese, il cui contratto con la Juventus – che contribuirà al pagamento di più del 70% dello stipendio – scade a giugno 2023. Peraltro il trasferimento a titolo definitivo del classe ’90 ai Rangers sarebbe complicatissimo per via dell’ingaggio di 7 milioni di euro netti, del tutto fuori portata per gli scozzesi.

Il secondo motivo, non meno importante del primo, è che lo stesso Ramsey punta al riapprodo in Premier League, questa tappa in Scozia è infatti vista – almeno per ora, dato che si può sempre cambiare idea – solo come un’occasion per tornare a giocare da protagonista e trampolino di rilancio in ottica appunto di un ‘rientro’ nel calcio inglese.