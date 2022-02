Calciomercato Juventus, non sono andati via | Cosa succede a giugno

Il calciomercato di gennaio della Juventus sarà difficile da dimenticare per i suoi tifosi. Tre calciatori sono rimasti agli ordini di Allegri: tutto rimandato a giugno

Il classico countdown, la febbre da chiusura, la stanchezza degli addetti ai lavori e poi quel senso di vuoto che pervade tutti gli appassionati non sono mancati. Ma non è stato un calciomercato come gli altri.

E sicuramente non lo è stato per la Juventus. Il club bianconero, nonostante un periodo economicamente difficile per tutte le società e anche per la Vecchia Signora, ha dato segnali di forza non indifferenti, mettendo in fila una serie di colpi che hanno di fatto ricostruito l’asse della squadra per presente e futuro. Impossibile non partire da Dusan Vlahovic, ma non ci si è limitati al bomber della Fiorentina. Zakaria e Gatti, infatti, hanno completato il quadro e non sono novità da poco. Ma poi sono arrivate anche le cessioni, e non era scontato. Da Bentancur a Kulusevski e Ramsey, la rosa di Allegri è stata anche sfoltita. E in tre, nonostante i rumors degli ultimi giorni, non hanno cambiato aria.

Calciomercato Juventus, triplo addio rimandato: Morata e non solo

Il calciomercato di gennaio è iniziato parlando di Morata e chiude i battenti con Alvaro ancora alla Juventus. Ma andiamo con ordine. Il Barcellona è stato un’opzione concreta per il bomber, ma è comunque rimasto in bianconero, almeno fino a giugno. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, è decisamente improbabile che venga pagato il riscatto da 35 milioni all’Atletico Madrid.

Altri due nomi dovevano partire e poi niente di fatto. Iniziamo da Kaio Jorge: diverse possibilità, in prestito, erano alla finestra per il futuro del brasiliano. Ma, nonostante la necessità di alzare il suo minutaggio, alla fine è rimasto a Torino. Discorso simile per Arthur: vi abbiamo parlato a lungo della possibilità che lasciasse la Juve e che aveva detto sì all’Arsenal, ma anche qui nulla di fatto. Resteranno in bianconero e si giocheranno le loro chances agli ordini di Allegri, in attesa di giugno. Se Morata la permanenza ora è molto complicata, con un Vlahovic in più, vedremo se Kaio Jorge riuscirà a esplodere in questi mesi o se partirà. E per Arthur sembra l’ultima grande occasione per ritagliarsi uno spazio in una Juventus pronta a tornare grande.