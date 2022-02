Juventus, sgarbo di mercato | Il prossimo grande colpo preoccupa Spalletti

La Juventus potrebbe avere già individuato il prossimo grande colpo di mercato: ad essere preoccupato questa volta è il Napoli di Spalletti

La corona di regina del mercato è stata la Juventus, che ha portato a Torino il talento più lucente del campionato italiano: Dusan Vlahovic.

Anche in estate, però, i bianconeri vogliono giocare un ruolo importante sul mercato e cercare grandi occasioni in entrata. Prima, certo, bisognerà conquistare la Champions League sul campo con una grande seconda parte di stagione: i nuovi innesti danno a Massimiliano Allegri tutte le armi per riuscire a centrare gli obiettivi stagionali. Al termine della stagione, poi, sarà da monitorare la situazione di Matthijs de Ligt: le dichiarazioni di Raiola, in questo senso, sono state molto significative. In caso di addio dell’olandese, l’occasione più ghiotta potrebbe arrivare da Napoli.

Calciomercato Juventus, difficoltà sui rinnovi | Koulibaly può diventare un’occasione

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, viene riportato come il Napoli potrebbe incontrare delle difficoltà nei rinnovi di Kalidou Koulibaly e di Fabian Ruiz. Il difensore senegalese, in particolare, ha uno stipendio da 6 milioni a stagione e la nuova politica dei partenopei è quella di ridurre il monte ingaggi. Nonostante la volontà di De Laurentiis sia quella di prolungare il legame con KK, difficilmente potrà garantire almeno lo stesso stipendio al centrale africano.

Ecco, quindi, che in estate potrebbe entrare in gioco la Juventus. In caso di addio di de Ligt, infatti, Koulibaly potrebbe rappresentare il profilo ideale da consegnare a Massimiliano Allegri per blindare la difesa. Uno scippo a cui Luciano Spalletti potrebbe dover far fronte nel prossimo mercato estivo: prima, però, il Napoli battaglierà con i bianconeri sul campo per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.