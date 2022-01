UFFICIALE | Juventus, positivo al Covid: il comunicato

La Juventus deve fare i conti con una nuova positività al Covid: arriva il comunicato ufficiale con i dettagli

Terminato il calciomercato, non arrivano buone notizie per la Juventus dal Brasile.

Alex Sandro, attualmente in ritiro con la propria Nazionale in vista del doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2022, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato la Federcalcio brasiliana spiegando che il calciatore è asintomatico e ora farà la quarantena in Brasile. Per lui niente sfida con il Paraguay e forfait obbligato per la ripresa del campionato contro il Verona.

L’esterno era sceso in campo venerdì nella sfida tra Brasile ed Ecuador: schierato titolare, il bianconero ha giocato l’intero match.