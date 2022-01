Calciomercato, accordo per Mbappe a zero! Cifra mostruosa

Il calciomercato è scosso dalle ultime notizie che riguardano il futuro di Kylian Mbappe. L’attaccante, rivelano, è pronto a lasciare Parigi

A metà tra un sogno che si realizza e l’indennizzo per averci creduto, Kylian Mbappe a giugno potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e arrivare finalmente a Madrid, sponda Real ovviamente. L’indiscrezione arriva dalla ‘Bild’, e stando alle cifre dell’accordo tra le merengues e il francese sarebbe davvero impossibile per il campioncino dire no.

Ma partiamo dall’inizio. Mbappé, in scadenza di contratto con il Psg a giugno del 2022, ha declinato ogni proposta di rinnovo da parte della società di Nasser Al-Khelaifi e, qualunque sia la meta – e sarà il Real Madrid -, andrà via a parametro zero. Dal canto suo, il club di Florentino Perez non ha mai nascosto la volontà di rinforzare il suo attacco con il campione del mondo del 2018, e anche nella passata finestra di calciomercato aveva provato un affondo per strapparlo alla corte di Mauricio Pochettino. Chiaro che non sia andata a buon fine, anche perché con la maglia dei Parisien il classe ’98 ha già messo a segno 19 gol in appena 28 partire.

Calciomercato, c’è l’accordo per Mbappe al Real Madrid

Numeri da capogiro, quasi, ma non certamente come quelli dello stipendio che, dicono ancora dal quotidiano tedesco, avrebbero offerto dalla Spagna. E ci sarebbe già l’accordo. Sono 50 i milioni che Mbappé percepirebbe a stagione dal Real Madrid, il doppio rispetto a quello che prende ora al Psg, e che, tra l’altro, lo proietterebbe tra i quattro calciatori più pagati al mondo, dietro per dire a mostri sacri come Lionel Messi, Neymar (suoi compagni a Parigi) e Cristiano Ronaldo, che però possono contare qualche anno in più di esperienza rispetto all’attaccante ex Monaco.