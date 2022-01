Juventus, Zakaria si presenta: “Voglio vincere trofei. Vi spiego perché il 28”

Il nuovo acquisto della Juventus, Denis Zakaria, si è presentato con un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club bianconero

Vlahovic non è bastato a saziare la Juventus. Da tempo i bianconeri avevano in mente di realizzare un colpo per potenziare il centrocampo. L’acquisto alla fine è avvenuto nel rush finale infuocato di gennaio e porta il nome di Denis Zakaria. Lo svizzero era in scadenza di contratto a giugno col Borussia Moenchengladbach e ha deciso di trasferirsi subito a Torino.

Il giocatore ha rilasciato le prime parole ai canali ufficiali del club: “Firmare per la Juventus è qualcosa di eccezionale per me. Devo ancora rendermene conto. È un grandissimo club, sono molto onorato e orgoglioso di poterne fare parte. Darò il massimo per poter aiutare la squadra e fornire il mio contributo“.

QUALITÀ: “Posso aiutare i compagni a recuperare palloni, è una delle qualità. Posso dare il mio contributo in progressione e col mio dinamismo. Posso contribuire con la mia mentalità a voler vincere tutte le partite, anche se so che la squadra ha già questa mentalità. Voglio mettere la mia energia a disposizione del gruppo per raggiungere traguardi importanti“.

Zakaria: “Voglio vincere trofei con la Juventus. Ho scelto il 28 perchè è il numero con cui ho iniziato”

OBIETTIVI: “Voglio vincere trofei con la Juventus. È un grande club, che ogni anno deve vincere qualcosa. Per me è importante giocare bene, dare gioie ai tifosi e vincere dei trofei”.

NUMERO MAGLIA: “Ho scelto il 28 perché è il numero con cui ho iniziato a giocare, nel Servette. L’ho indossato anche allo Young Boys. Al Gladbach avevo l’8, ma qui ho potuto scegliere di nuovo il 28. Mi ha sempre portato fortuna e spero che mi porti bene anche qui”.

TIFOSI: “A loro voglio dire che in squadra c’è un nuovo giocatore combattivo, che darà tutto per permettere alla squadra di esprimersi ai massimi livelli. Voglio vincere molti trofei qui e crescere, per rendere felici i tifosi. Spero di poterlo fare già dalla prossima partita”.

In conclusione Zakaria si lascia andare ad un “fino alla fine, forza Juve”.