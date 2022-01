Salta lo scambio | Juve ancora in corsa per il super colpo

Salta lo scambio: la Juventus è ancora in corsa per il colpo dal top club. Tutti i dettagli e le ultime

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale. Una sessione che ha visto la Juventus come assoluta protagonista. Il club bianconero ha acquistato Dusan Vlahovic per oltre 70 milioni di euro, e nelle ultime ore si è assicurata anche Zakaria e Gatti. In uscita, invece, salutano Bentancur, Kulusevski e Ramsey.

Nelle ultime settimane si è inoltre parlato con insistenza anche di Ousmane Dembele: l’esterno francese ha rotto con il Barcellona e non rinnoverà il contratto in scadenza nel prossimo giugno. “Abbiamo un dialogo aperto con giocatore e agenti dallo scorso luglio. Abbiamo fatto diverse offerte ma sono state sistematicamente rifiutate dai suoi agenti. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ci sembra evidente che Ousmane non voglia restare al Barcellona e non voglia far parte del nostro progetto. Quindi abbiamo informato i suoi agenti del fatto che preferiamo separarci da Dembele subito e che speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio. Non vogliamo avere giocatori che non si sentono al centro del progetto. La scelta di non convocarlo è stata presa dall’allenatore, con il nostro sostegno”. Lo ha annunciato negli scorsi giorni il direttore sportivo del club blaugrana Alemany. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Dembele.

Calciomercato Juve, salta lo scambio tra Barcellona e PSG per Dembele | I dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, è saltato lo scambio tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain per Dembele. I due club stavano ragionando su tre nomi: Bernat, Di Maria e Icardi. I tempi sono tuttavia ristretti e la pista più percorribile per i catalani a livello di ingaggio sembra essere già tramontata. Stando al quotidiano catalano, infatti, Bernat avrebbe già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare Parigi a stagione in corso, anche in virtù dell’ultimo rinnovo fino al 30 giugno del 2025, firmato nell’estate del 2021. Salvo sorprese, dunque, l’ex Borussia Dormund non volerà nel club parigino, con la Juventus ancora in corsa per la sua firma a parametro zero.