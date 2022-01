CM.IT | Sassuolo-Lucca, manca il closing: trattativa aperta con il Pisa

Dialogo aperto tra Sassuolo e Pisa per Lorenzo Lucca: la trattativa non è stata ancora definita, mancano ancora degli step

Lorenzo Lucca continua ad essere oggetto delle attenzioni serrate del Sassuolo. Il club emiliano deve provvedere a quello che sarà l’addio di Gianluca Scamacca (all’Inter, con ogni ragionevole certezza, al termine di questa stagione) e sta cercando il profilo più vicino per fisicità e caratteristiche. Un altro attaccante da costruire in casa, da portare ai massimi livelli e continuare la tradizione di un club che forgia giovani di altissimo profilo.

Per Lucca c’è da parlare con il Pisa, proprietario del cartellino del calciatore, che ha posto una richiesta precisa: 12 milioni più bonus. Si sta ancora trattando tra i due club, si sta cercando una quadra che, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, non è ancora arrivata. Una fonte vicina alla trattativa parla di una trattativa che va avanti ma che presenta ancora aspetti “difficili”.

Subito di Lucca al Sassuolo: c’è poco tempo

Il Sassuolo potrebbe anche voler chiudere subito e portare Lucca in rosa per consentirgli un periodo di adattamento più lungo. Oppure, chiudere ora la trattativa e portare l’attaccante alla corte di Dionisi nella prossima stagione. Resta da trovare un accordo anche con l’agente di Lucca per chiudere il trasferimento: ad oggi, ancora manca anche questo aspetto. I contatti proseguono serrati, tra stasera e domani: si proverà a trovare quell’agreement che ancora manca.

Lucca, dopo uno start di stagione sfavillante, è incappato nel periodo di difficoltà che tutto il Pisa sta vivendo, perdendo anche la leadership in classifica nel campionato cadetto. Sul giocatore, come vi abbiamo raccontato in più circostanze, c’è il Sassuolo e non solo: resta da capire se in queste ultime ore di mercato, Giovanni Carnevali, plenipotenziario neroverde, saprà piazzare la zampata che chiude la trattativa e porti Lucca subito al Mapei Stadium.