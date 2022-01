Denis Zakaria, mediano svizzero, è pronto a vestire i colori della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è scatenata in queste battute finali della sessione invernale di calciomercato.

I bianconeri, dopo aver chiuso per l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, hanno chiuso anche per l’arrivo di Denis Zakaria, mediano svizzero ormai quasi ex Gladbach. Il forte centrocampista acquistato dalla Juventus è appena atterrato a Torino. Il primo step dell’ingresso nel mondo Juventus per Zakaria che svolgerà poi le visite mediche e, se dovesse andare tutto per il verso giusto, diventerà un nuovo giocatore della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, grandi manovre per Allegri

Un colpo davvero di grande importanza per la Juventus di Massimiliano Allegri che cercava rinforzi proprio in quella zona del campo e, soprattutto, elementi in grado di dare la giusta qualità al tecnico livornese. Per un altro colpo in entrata che arriva, la Juventus piazza anche due uscite di altissimo livello: Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sono infatti pronti a vestire la maglia del Tottenham dei grandi ex Fabio Paratici e Antonio Conte.

Inoltre, i colpi in entrata non sembrano essere finiti. La Juventus ha infatti portato a termine anche l’operazione per l’arrivo del giovane Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone e giovane prospetto del calcio italiano. Fino a giugno il calciatore resterà in Serie B con la squadra di Stirpe per un affare che si chiude per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.