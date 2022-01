Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic dopo Vlahovic: richiesta ‘ufficiale’

Juventus, dopo Vlahovic si sogna un altro grande colpo con il connazionale Milinkovic-Savic: ecco la richiesta

Il colpo del mercato di gennaio è indubbiamente il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’acquisto del centravanti serbo da parte della società bianconera è qualcosa che difficilmente si è visto nel corso di un mercato di riparazione come quello invernale. Ora Vlahovic è chiamato a fare ciò che alla Fiorentina era chiamato a fare meglio, ossia segnare, mentre i viola sperano che Piatek e Cabral possano sostituire al meglio il giovane serbo.

Venerdì è stato il Vlahovic-day, con l’annuncio ufficiale della società bianconera. E anche sui social sia la società che il giocatore non hanno esitato a pubblicare le prime foto. E in un post apparso sulla pagina Instagram dell’attaccante serbo, tra i vari commenti, ce n’è stato uno che ha fatto impazzire i tifosi bianconeri.

Juventus, l’appello social dei tifosi a Milinkovic-Savic

Tra i messaggi di auguri anche quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, connazionale del neo-attaccante bianconero, ha scritto: “Te lo meriti, ti auguro il meglio”, con tanto di cuore rosso e l’emoticon dell’applauso. Un messaggio che ha scatenato i tifosi bianconeri, che hanno colto l’occasione per ribadire l’apprezzamento nei confronti del centrocampista della Lazio, invitandolo a raggiungere il connazionale a Torino.

Un affare però impossibile da concretizzarsi in queste ultime ore di gennaio. Difficilissimo che la Juventus possa fare un tentativo per il giocatore, ma appare ancor più impensabile che il presidente Lotito possa accettare un’eventuale offerta a così poco tempo dalla scadenza del mercato invernale. Chissà invece che in estate la trattativa non possa nascere: il centrocampista è da sempre seguito con interesse da tutti i top club italiani ed europei, tra cui appunto la Juventus. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2024, ma Lotito fino ad ora ha sempre fatto muro. Toccherà alla dirigenza bianconera provare a concretizzare il sogno dei tifosi, anche se l’affare pare essere davvero complesso, con i bianconeri che per puntare al giocatore dovrebbero spendere una cifra simile a quella spesa per lo stesso Vlahovic.