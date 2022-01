Serie A, UFFICIALE il colpo in difesa: confermata l’anticipazione di CM.IT

Il nuovo colpo in difesa è ufficiale per il club di Serie A. Confermato quanto abbiamo scritto negli scorsi giorni, ora attestato anche da comunicato e foto di rito

Il calciomercato a volte ha bisogno di separazioni nette, nuove occasioni e nuovi amori. Federico Fazio è pronto anche a un nuovo colore, quello granata della Salernitana. Ma andiamo con ordine.

Il difensore era da tempo ormai ai margini della Roma, dopo una carriera di tutto rispetto, con Siviglia e Tottenham nel suo passato. Anche in giallorosso, l’argentino ha vissuto delle vette importanti, ma soprattutto tanti momenti di buio e una titolarità incerta e negli ultimi mesi lontanissima. Tempo di nuove avventure, quindi. E negli scorsi giorni ve l’abbiamo raccontato in maniera approfondita: per Fazio si parlava addirittura di Milan, ma lo sprint della Salernitana ha lasciato ogni altra opzione alle spalle. L’argentino, dopo qualche titubanza, ha detto sì ai granata, a caccia di una disperata rincorsa per la salvezza.

Calciomercato Salernitana, ufficiale l’arrivo di Fazio

Ora non è più tempo di ipotesi, ma di passaggi ufficiali. Dopo la separazione dalla Roma, oggi è arrivato anche il comunicato per l’arrivo di Fazio alla Salernitana. Eccolo di seguito: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ’87 Federico Fazio. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2024 e indosserà la maglia numero 17”.