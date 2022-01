UFFICIALE | Salernitana, l’esito del giro di tamponi: il comunicato

La Salernitana ha diramato un comunicato con l’esito del giro di tamponi effettuato in giornata: la nota del club granata

Emergenza finita per la Salernitana: la società granata può mettersi alle spalle i tanti casi Covid che hanno condizionato le ultime giornate di campionato della squadra di Colantuono.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, tutti i calciatori sono risultati negativi”, il testo della nota ufficiale diramata dalla società campana poco fa.

I granata, a causa del Covid, hanno subito una sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto per non essersi presentati alla gara con l’Udinese, decisione per la quale ora si attende l’esito del ricorso. Un’emergenza durata fino alla gara contro il Napoli con Colantuono costretto a mandare in campo anche calciatori non in perfette condizioni tanto che, come raccontato nel post gara dallo stesso allenatore, qualche giocatore ha accusato problemi di vomito all’intervallo.

Intanto il club del patron Iervolino è molto attivo sul mercato dove Walter Sabatini ha chiuso l’acquisto di Simone Verdi, dopo quello di Luigi Sepe e Pasquale Mazzocchi. Mercato non ancora finito per i granata che pensano anche a Kaio Jorge in prestito dalla Juventus, come raccontato da Calciomercato.it.