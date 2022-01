Nuovo talento dall’Est Europa: Komlos realizza il ‘sogno’ Italia

Il difensore slovacco classe 2000 Filippo Komlos sta per trasferirsi in Italia. Ecco tutti i dettagli

In Italia sta per sbarcare un nuovo talento dell’Est Europa. Trattasi di Filippo Komlos, difensore centrale/laterale basso sloveno con un passato nell’Academy della Juventus in Slovacchia.

Tesserato ora con il Vranov, Komlos sognava da tempo di giocare in Italia e ora il suo ‘sogno’ sta per realizzarsi. La prima tappa italiana del classe 2000 sarà in Eccellenza siciliana, precisamente al Santacroce Ragusa.

Lunedì il ragazzo partirà alla volta del nostro Paese per unirsi ai suoi nuovi compagni. L’operazione è stata portata avanti dal Prof.Alessio Colonna, dallo scout Alessandro Tisci e dallo scout Christian Magistro.