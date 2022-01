Juventus, Buffon sul futuro di Dybala: “Io farei così”

Gianluigi Buffon ha parlato della Juventus, di Dybala, Vlahovic e del suo futuro col Parma e la Nazionale

Felice per il finale che sta avendo la sua presigiosa carriera, Gigi Buffon ha analizzato alcuni temi di mercato. Il portiere del Parma è stato chiaro sul suo eventuale futuro da dirigente della Juventus: “Accordi con Agnelli? Nessuno. Se non il fatto che sono il padrino di sua figlia”.

Buffon ha parlato anche degli affari di gennaio: “Vlahovic è l’acquisto più bello, grande, sorprendente: con Haaland e Mbappe, è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza scenica dei grandi 9. E poi è un’evoluzione: ai miei tempi, non esistevano i giocatori di 1.90 con quel dinamismo – spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Allegri? Nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne: ha capito che bisogna stare sul pezzo”.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Vlahovic: parla Buffon

Buffon, che oggi compie 44 anni, ha parlato anche di Dybala: “Se Paulo decidesse di rimanere, farebbe una gran cosa. Io lo farei anche rinunciando a qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato. Se fossi la Juve… mi stuzzicherebbe la suggestione Dybala-Vlahovic”.

Inevitabile un discorso sulla Nazionale: “In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. E’ giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini. Mi sono dato un obiettivo: se l’Italia non andrà ai Mondiali, mi toccherà puntare ai prossimi. Non mi sorprenderebbe trovarmi a 48 anni in grande forma”.

Infine, il portiere ha commentato il ritorno di Balotelli: “Il discorso su Mario può diventare pruriginoso. Diciamo che bisogna avere fiducia in Mancini. E poi chiamare Balotelli ha una logica. Non so se sia giusto o sbagliato, ma ha una logica”.