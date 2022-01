L’intreccio di mercato coinvolge Juventus, Lione e non solo: l’obiettivo a centrocampo è vicino all’approdo in Premier. Erede dai bianconeri

La Juventus è ancora galvanizzata dal colpo Dusan Vlahovic, che rinforzerà notevolmente la rosa di Massimiliano Allegri. Questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato saranno particolarmente bollenti, con gli affari last minute che potrebbero interessare i bianconeri sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda gli obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo, Bruno Guimaraes, centrocampista del Lione, sembrerebbe essere vicino a sfumare definitivamente. Infatti il club francese sembrerebbe aver trovato l’accordo con il Newcastle sulla base di 50 milioni per il trasferimento del talento brasiliano classe 1997. Così per sostituire il centrocampista in partenza il Lione potrebbe aver puntato il mirino proprio in casa Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, ASL Toscana: “Violazione isolamento ha rilevanza penale”

Juventus, il Lione cerca l’erede di Bruno Guimaraes: mirino su Bentancur

Juventus scatenata in questa fase finale di calciomercato invernale. Dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic però i bianconeri vedono sfumare l’obiettivo Bruno Guimares, che sembrerebbe destinato all’approdo in Premier, precisamente al Newcastle. Nel frattempo il Lione dovrà rimpiazzare il centrocampista brasiliano e potrebbe mettere gli occhi in casa Juventus.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Cecchi: “Vlahovic ha scelto la Juventus, Firenze è con Commisso

Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il club francese potrebbe mettere nel mirino Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus che nella prima parte della stagione ha un po’ deluso. Sulle tracce del centrocampista uruguaiano in Premier League c’è l’Aston Villa, ma il Lione sembrerebbe poter sfruttare un buon rapporto con la società torinese. Dunque attenzione a questi ultimi giorni di calciomercato, perché il club francese potrebbe far partire l’offensiva per Bentancur, soprattutto qualora la Juventus dovesse riuscire a piazzare un colpo in entrata a centrocampo.