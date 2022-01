L’attaccante ha detto no, il rifiuto che ribalta la Juventus

Il punto sull’attacco della Juventus: tra presente e futuro dopo l’acquisto, ormai imminente, di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Il punto

Il calciomercato della Juventus continua a ballare sulle punte. I bianconeri hanno ultimato l’acquisto di Dusan Vlahovic ma tante cose in avanti, prima della chiusura del mercato, potranno cambiare. In bilico c’è il futuro di Kulusevski e di Alvaro Morata.

Il calciatore svedese in queste ore è stato accostato al Milan ma fino a questo momento non è stata avviata alcuna trattativa. Il club rossonero potrebbe anche essere disposto a prendere il calciatore in prestito ma i bianconeri, al momento, per il riscatto, chiedono cifre troppo elevate. Per l’ex Parma, chiaramente, non si può escludere la pista inglese, con Everton e Arsenal che hanno mostrato interesse per lui.

Per quanto riguarda Alvaro Morata, il suo addio appare scritto: con l’acquisto di Dusan Vlahovic, lo spagnolo è pronto a far ritorno in patria. Il Barcellona lo vorrebbe prelevare in prestito ma l’Atletico Madrid vorrebbe delle garanzie sul suo acquisto. I blaugrana al momento non sembrano disposti a prelevare il calciatore a titolo definitivo e questo sta rallentando la trattativa.

Calciomercato Juventus, no di Dembele all’Atletico Madrid

Dalla Spagna, però, arrivano ulteriori novità in merito all’attacco dei Colchoneros. Il club capitolino è tra le squadre che ha messo nel mirino Dembele. L’esterno francese non rinnoverà con il Barcellona ed è pronto a giocare per un’altra squadra. Il calciatore, che piace tanto alla Juventus ma anche al Psg di Leonardo e al Manchester United di Rangnck, stando a quanto riportato da El Nacional, avrebbe rifiutato il trasferimento all’Atletico Madrid di Simeone.

Un intreccio di attaccanti, che chiaramente, riguarda da vicino anche la Juventus. Senza il trasferimento di Dembele all’Atletico Madrid, potrebbe complicarsi il passaggio a titolo definito di Alvaro Morata al Barcellona e questo chiaramente potrebbe portare i bianconeri a cedere Kulusevski. Anche il Milan e tutto le squadre, interessate allo svedese, dunque, sono in attesa di novità in merito.