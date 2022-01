Bologna, cessione UFFICIALE: saluta Mihajlovic e vola in Belgio

Bologna, ufficiale la cessione: penalizzato dal cambio modulo, saluta Mihajlovic e vola in Belgio a titolo definitivo

Nuova avventura in Belgio per Andreas Skov Olsen. Il giocatore danese lascia la Serie A e approda al Club Brugge a titolo definitivo. Il classe 1999, che in stagione ha collezionato 18 presenze in campionato ma racimolando neppure 740 minuti totali (senza siglare gol) saluta definitivamente il Bologna per approdare nelle Fiandre. Un rendimento certamente dovuto anche al cambio di modulo effettuato a stagione in corso da Sinisa Mihajlovic: per Skov Olsen, ala pura, non è stato facile adattarsi ad esterno a tutta fascia. Il nazionale danese ha sottoscritto con i nerazzurri del Belgio un contratto valido sino al 2026.

Questo il comunicato da parte della società rossoblù:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Club Brugge K.V. i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Andreas Skov Olsen a titolo definitivo”.