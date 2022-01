Juventus, UFFICIALE: un calciatore positivo al Covid

La Juventus ha comunicato la positività al Covid di un calciatore bianconero

In questa sosta per le nazionali in cui finalmente gli allenatori possono comunque respirare, perdendo sostanzialmente ‘solo’ i sudamericani, la Juventus perde in ogni caso un altro pezzo. Anche se Massimiliano Allegri in questi giorni ha il pensiero soprattutto ai nuovi volti che spera di trovare alla ripresa del campionato.

Tipo Dusan Vlahovic, per cui ormai si va verso la conclusione definitiva dell’affare. I bianconeri avranno finalmente un vero e proprio bomber di razza, per puntare ovviamente al quarto posto (ma l’asticella potrebbe evidentemente alzarsi) e magari andare avanti il più possibile in Champions League. Un cammino importante già in questa edizione, infatti, permetterebbe alla Juventus anche di incassare di più e quindi coprire maggiormente l’investimento per il centravanti della Fiorentina.

Juventus, Perin positivo al Covid

Sul fronte infortunati Allegri può comunque dichiararsi soddisfatto, al netto ovviamente della stagione finita per Federico Chiesa. Ma l’esterno azzurro è quasi l’unico indisponibile se si esclude Bonucci, che però è sulla via del rientro ed è stato pure convocato da Mancini (tornerà domani sera). Ma intanto dalla Continassa è arrivato il comunicato su un positivo al Covid-19: si tratta di Mattia Perin. Il portiere bianconero, tra i calciatori in scadenza di contratto che dovranno parare con la società nelle prossime settimane, dovrà stare quindi fermo. Ma in ogni caso la sua presenza per Juventus-Verona del 6 febbraio è a rischio, anche se non è da escludere. Ecco il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.