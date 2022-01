Juventus, ecco il partner di Vlahovic | “Situazione strana”

Grandi manovre in casa Juventus sul fronte della uscite, dopo l’affare Dusan Vlahovic in dirittura d’arrivo

L’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus da più parti viene visto come il segnale lanciato dai bianconeri per dare il via ad un nuovo ciclo vincente. Il calciatore serbo, insieme ad Erling Haaland, è difatti considerato come uno dei migliori attaccanti di prospettiva al mondo.

Per la prossima stagione la sensazione è che la società interverrà soprattutto in altri reparti, specialmente in un centrocampo che quest’anno ha evidenziato le maggiori criticità.

I dirigenti bianconeri sanno però che un ritocco potrebbe essere necessario anche in avanti, nonostante l’arrivo di Dusan Vlahovic venga visto come la soluzione ai tanti problemi realizzativi avuti dalla formazione di Max Allegri. Rimane infatti un grosso punto interrogativo su quello che sarà il partner del giovane attaccante nella prossima stagione, a causa delle diverse problematiche legate a Paulo Dybala ed Alvaro Morata.

Dybala o Morata, chi farà coppia con Vlahovic la prossima stagione?

Una questione intricata, quella che riguarda il parco attaccanti della Juventus, e che è stata affrontata dal giornalista bianconero Luca Momblano dinnanzi alle telecamere di ‘Top Calcio 24’: “Se Morata dovesse rimanere fino a fine stagione, allora potrebbe crearsi una situazione strana con Dybala. Perché Morata potrebbe ambire a tenersi la Juve come seconda punta, ma dal clan Morata arriva la notizia di un calciatore prontissimo a trasferirsi al Barcellona. Nel frattempo, la Juventus non ha mandato alcun segnale all’entourage di Dybala su una possibile offerta al ribasso per il prolungamento”.

Insomma, non vi è alcuna certezza su quello che sarà il compagno d’attacco di Dusan Vlahovic dal prossimo anno. In questa situazione la Juventus rischia di perdere sia Dybala che Morata e dover ricorrere nuovamente al mercato in entrata per restaurare interamente il reparto dal quale la formazione bianconera vorrebbe ricominciare la sua scalata verso il vertice.

Antonio Siragusano