Calciomercato Juventus, ora tocca a Nandez | Un gioiello nell’operazione

Dopo il grande colpo Vlahovic, la Juventus vuole consegnare anche Nandez ad Allegri: nell’operazione può entrare un talento bianconero

Sono giorni trascinanti per il tifo bianconero, in estasi per l’arrivo di Dusan Vlahovic, ma la dirigenza continua a lavorare per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: il prossimo colpo potrebbe essere in mezzo al campo.

Nelle settimane scorse, su Calciomercato.it, avevamo parlato del recente ritorno di fiamma della Juventus per Nahitan Nandez. Il jolly uruguaiano è in uscita dal Cagliari, che potrebbe monetizzare dalla sua cessione, e rappresenterebbe una soluzione relativamente low-cost per i bianconeri. Nella strategia di Federico Cherubini per arrivare al centrocampista della Celeste, poi, potrebbe entrare anche un gioiello della scuderia bianconera in cerca di minutaggio ed esperienza.

Calciomercato Juventus, Nandez per Allegri | Kaio Jorge nell’operazione

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato come la Juventus sia intrigata da Nandez, per la sua polivalenza e per la capacità di abbinare quantità in mezzo al campo alla qualità in avanti. Prima di tentare l’offensiva, però, i bianconeri devono riuscire a mettere a bilancio almeno un’operazione in uscita: il primo nome resta quello di Rodrigo Bentancur, inseguito dall’Aston Villa. Un intrigo tutto uruguaiano, che potrebbe rinfrescare il centrocampo della ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus potrebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica gradita al Cagliari: i due nomi caldi sono quelli di Luca Pellegrini e Kaio Jorge, ovviamente in prestito secco. Ieri vi abbiamo rivelato come la Juventus stia cercando una soluzione in prestito per il brasiliano, offerto anche alla Salernitana. I bianconeri credono nel 2002 cresciuto nel Santos e vorrebbero mandarlo in prestito a mettere minuti nelle gambe e a fare esperienza, considerando anche il fatto che con Vlahovic ci sarà ancora meno spazio in attacco. Kaio Jorge sembra essere un profilo gradito dal club sardo: insomma, la trattativa per Nandez potrebbe decollare nei prossimi giorni.