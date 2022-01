Genoa, UFFICIALE: il nuovo bomber arriva dall’Atalanta

Il Genoa centra un colpo che potrebbe essere fondamentale per la corsa salvezza. Ufficiale il nuovo bomber che arriva dall’Atalanta

Sono ore, giorni caldissimi sul calciomercato e non solo delle big. Il Genoa, infatti, attinge proprio dalla sessione di gennaio e dalle trattative per migliorare la rosa, tentando di ribaltare una stagione disgraziata. E in cui si deve macinare punti e farlo subito.

Dopo l’ennesimo ribaltone in panchina, con l’arrivo di Alexander Blessin in luogo di Andryi Shevchenko, ora è ufficiale anche il nuovo attaccante. Roberto Piccoli, infatti, è un nuovo calciatore rossoblù. Pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato da parte del club ligure: “Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Genoa. Arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta e vestirà la maglia numero 17″. Nel testo anche un breve commento da parte del General Manager Spors: “Sono contento di avere Piccoli con noi. Ci aiuterà e rinforzerà il nostro attacco con la sua fisicità”.

Genoa, ecco Piccoli in attacco: cosa cambia sul calciomercato

L’arrivo di Piccoli era nell’aria ormai da diversi giorni e ora ha visto la sua concretizzazione. Il bomber che, per forza di cose, è sceso in campo contro la Lazio, si unisce al folto reparto offensivo del Genoa, ma tanto potrebbe cambiare nel prossimo futuro. L’approdo in Liguria dell’attaccante potrebbe intrecciarsi con il destino di Felipe Caicedo, in odore di Inter, per completare l’attacco di Simone Inzaghi. Intanto, l’ufficialità di Piccoli, pronto a trovare continuità nel cuore dell’attacco del Genoa.