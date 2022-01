Coronavirus, bollettino 25 gennaio 2022: 186740 nuovi casi, 480 morti

Il bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute relativo al 25 gennaio 2022: 186.740 nuovi casi e 468 morti

Il bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute relativo al 25 gennaio 2022 registra 186.740 nuovi casi di coronavirus e 468 morti.

I test eseguiti sono stati 1.397.245 con il tasso di positività che scende al 13,3%. Gli attualmente positivi sono 2.689.166 in calo di 20.691 unità rispetto a ieri grazie anche a 231.500 dimessi o guariti.

Per quanto riguarda l’occupazione ospedaliera, nei reparti Covid ordinari sono in aumento di 165 unità con un totale che arriva a 20.027 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 9 in più rispetto a ieri per un totale di 1.694, con 130 ingressi giornalieri.