Calciomercato Juventus, partner per Vlahovic in Serie A | Decisione presa

La Juventus protagonista assoluta del mercato con il colpo Vlahovic e arriva la decisione sul partner: l’attaccante dalla Serie A

Vlahovic alla Juventus e si accende il mercato di gennaio. Due giorni di fuoco per i bianconeri che contano di chiudere entro 48 l’affare con la Fiorentina, come raccontato da Calciomercato.it.

Operazione da circa settanta milioni di euro più 7 milioni a stagione per cinque anni al calciatore. Un affare da oltre cento milioni di euro per la società piemontese che però non sembra intenzionata a fermarsi qui. Morata è un possibile partente, destinazione Barcellona, e anche Dybala potrebbe (a fine stagione) lasciare Torino gratis. A quel punto, Dusan Vlahovic avrebbe bisogno di un partner d’attacco e quale sarebbe la scelta più giusta per i bianconeri? Una domanda che Calciomercato.it ha posto ai propri utenti su Twitter, fornendo anche quattro possibili alternative: dalla conferma di Kean all’arrivo dall’estero di uno tra Dembele e Lacazette, fino al colpo ‘italiano’ Muriel.

Calciomercato Juventus, i tifosi votano: Muriel con Vlahovic

Per la Juventus, una volta definito l’affare Vlahovic, si apriranno mesi importanti per delineare le strategie future. Con Morata che già ora potrebbe traslocare verso Barcellona, i dubbi sul futuro di Dybala sono in aumento. Ed allora chi sarà il partner del 9 serbo? Il nome più gettonato è quello di Luis Muriel che raccoglie ben il 43,9% di preferenze. Al secondo posto c’è Dembele, in uscita dal Barcellona: l’attaccante francese raccoglie il 33% di voti.

📊MOMENTO SONDAGGIO #Vlahovic verso la #Juventus. In caso di addio estivo sia di #Morata che di #Dybala, chi sarebbe il miglior partner offensivo? — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 25, 2022

Decisamente più staccati le altre due possibilità: la conferma di Kean è indicata come la scelta giusta dal 14,3% degli utenti che ha risposto al nostro sondaggio, mentre Lacazette è un nome che attrae decisamente poco. Soltanto l’8,3% di votanti ha scelto l’attaccante in uscita dall’Arsenal.