Calciomercato Juventus, addio Dybala: la rivelazione di Del Piero

Il futuro di Paulo Dybala continua a far discutere, tra il rinnovo di contratto e il possibile addio alla Juventus. Arriva l’annuncio di Del Piero

Le giravolte Paulo Dybala non le sta facendo solo in campo e con il pallone saldamente e magicamente incollato al suo esterno mancino, ma anche sul calciomercato. E non solo per esigenza, strategia o colpa sua, usate il sostantivo che preferite.

In autunno, tutto sembrava sulla strada giusta per il rinnovo di contratto con la Juventus, poi i bianconeri hanno ritardato qualsiasi trattativa a marzo-aprile. E, nelle ultime ore, è aumentata la turbolenza circa il futuro del fantasista argentino, su cui diversi club potrebbero puntare, soprattutto se a parametro zero. Si è parlato tanto di Inter e Giuseppe Marotta e tanto si dirà anche nel prossimo futuro. Intanto, il campo va avanti e ieri la Joya non è riuscita a incidere in maniera decisiva nel match contro il Milan. Il calciomercato corre in parallelo e nelle ultime ore è arrivata anche la rivelazione di Alessandro Del Piero sul futuro del dieci bianconero.

Calciomercato Juventus, Dybala e il pensiero di Del Piero

Il rapporto tra Dybala e Del Piero non è mai stato banale. Questione di ammirazione, questione di numeri dieci, semplicemente. E, quindi, se lo storico capitano parla dell’argentino comunque c’è da fidarsi. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il rinnovo dipende da tante altre cose, la situazione è complicata, non è semplice uscirne – dice Del Piero -. Abbiamo visto difficoltà l’anno scorso e anche quello precedente, quando doveva andare via. Poi c’è stato Ronaldo, tanti cambiamenti che non sono favorevoli a una trattativa e a un percorso. Ora è più difficile trovare un accordo, altrimenti la questione si sarebbe già chiusa tempo fa“. Insomma, il futuro di Dybala è tutto da sciogliere e non resta che attendere i prossimi mesi per capire come possa evolversi la questione, con la Juventus che potrebbe davvero perdere il suo attaccante.