Calciomercato Juventus, intreccio col Psg: affare da 125 milioni

La Juventus potrebbe sfruttare un’occasione in Francia per mettere a segno un colpo a centrocampo: intreccio col PSG da 125 milioni

Dopo una prima parte di stagione molto complicata, la Juventus in questo 2022 sta dando risposte importanti a Massimiliano Allegri e la società. I bianconeri infatti, oltre ad aver conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, hanno anche ridotto a solo due punti il gap dall’Atalanta che occupa il quarto posto in classifica.

Nel frattempo il calciomercato invernale continua a essere aperto, ma i bianconeri sono già al lavoro per quello estivo, dal quale potrebbe arrivare un importante rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Intreccio in Francia con il PSG, con un affare da circa 125 milioni di euro in ballo.

Juventus e PSG ‘svaligiano’ il Lione: due obiettivi nel club francese

Juventus che inizia già a pensare al calciomercato estivo, visto che le lacune nella rosa di Massimiliano Allegri sono diverse. In particolare i bianconeri avrebbero bisogno di rinforzi a centrocampo, con l’occasione giusta che potrebbe arrivare dalla Francia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, il Lione vorrebbe fare cassa vendendo due dei migliori giocatori in rosa per una cifra totale di 125 milioni.

Uno di questi sarebbe Bruno Guimaraes, centrocampista classe 1997 che in questa prima parte di stagione ha collezionato 25 presenze, e che sarebbe da tempo nel mirino della Juventus. Per il brasiliano il Lione chiederebbe 45 milioni, e la Juventus sembrerebbe essere tra i club più interessati al momento. L’altra cessione eccellente per il club francese potrebbe essere quella di Lucas Paqueta, centrocampista, che in questa stagione sta dimostrando ottime capacità realizzative e non solo. Infatti fino ad ora ha collezionato 25 presenze, con 8 gol e 4 assist all’attivo. Sul brasiliano ex Milan sembrerebbe esserci il PSG, con il Lione che chiederebbe circa 80 milioni di euro. Un maxi intreccio a centrocampo che potrebbe permettere alla Juventus di mettere a segno un colpo importante a centrocampo per la prossima stagione.